POL-LIP: Detmold. Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Im Rahmen einer häuslichen Gewalttat wurde die Polizei am Sonntagabend (06.10.2024) gegen 20 Uhr in den Brunsweg gerufen. Dort sperrte sich ein 41-jähriger Mann vor einem Mehrfamilienhaus gegen die polizeilichen Maßnahmen, verhielt sich aggressiv und leistete körperlichen Widerstand gegen die Beamten. Der Mann wurde schlussendlich zu Boden gebracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Ein Streifenwagen nahm ihn mit zur Polizeiwache, wo er vorübergehend zur Durchsetzung der Wohnungsverweisung in Gewahrsam genommen wurde. Da der Mann augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein freiwilliger Alkoholvortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Ein 30-jähriger Polizeibeamter wurde bei dem Widerstand leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Die Ermittlungen wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

