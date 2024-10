Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Lagesche Straße wegen Unfall gesperrt

Lippe (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Lageschen Straße in Detmold zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 14:40 Uhr war ein 36jähriger Mann aus Herford mit seinem Audi in Richtung Lage unterwegs, der Opel Astra eines 45jährigen Detmolders kam ihm entgegen. In Höhe der Einmündung zur Westerfeldstraße kam eines der beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Opel und Audi stießen frontal zusammen. In Folge dieser Kollision kam es dann noch zum Zusammenstoß zwischen dem verunfallten Audi und dem entgegenkommenden VW Caddy einer 68jährigen Frau aus Augustdorf. Es erstand erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen. Die männlichen Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Frau aus Augustdorf blieb unverletzt. Die Lagesche Straße musste für die Unfallaufnahme für einen längeren Zeitraum durch die Polizei gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Detmold zu wenden, Tel. 05231-6090.

