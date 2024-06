Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Linz am Rhein (ots)

Am späten Samstagabend entwendeten unbekannte Täter ein abgestelltes Fahrrad Am Gestade in der Nähe zum Burgplatz. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

