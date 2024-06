Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Reifen an Pkw beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (25. Juni 2024) kam es gegen 21:10 Uhr an der Egmontstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem blauen Mazda die Egmontstraße aus Fahrtrichtung Wember Straße kommend. Kurz hinter der Egmontstraße / Kroatenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr, lief nach Aussage der Frau ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Mann, welcher zu Fuß auf dem parallel verlaufen Gehweg unterwegs war, ließ mehrere Glasflaschen fallen, welche durch den Aufprall zerbrachen. Die Scherben der Flaschen verteilten sich auf der Straße, während die 27-jährige Autofahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass durch die Scherben auf der Straße der rechte Vorderreifen des blauen Mazda beschädigt wurde. Die Frau aus Kevelaer bemerkte den Schaden, hielt das Fahrzeug an und sprach den unbekannten Fußgänger auf den Sachverhalt an. Dieser entfernte sich stadteinwärts, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen welche Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell