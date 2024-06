POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht: Zaunelement eines Metallzaun beschädigt

Issum (ots) - Am Donnerstag (27. Juni 2024) wurde an der Sevelener Straße (L 362) in Issum-Sevelen ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Issum bei einer Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann befuhr den Marktweg aus Richtung Geldern kommend und wollte offensichtlich die Sevelener Straße geradeaus überqueren, um weiter auf dem Marktweg in ...

mehr