Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht - 80-Jährige erkennt Polizei nicht und verliert Führerschein.

Lippe (ots)

Einem Streifenwagen-Team fiel am Mittwochnachmittag (02.10.2024) gegen 17.20 Uhr auf der Ravensberger Straße die auffällige Fahrweise eines Daimler Chryslers SLK auf, der in Richtung Tunnelstraße unterwegs war. Die mehrfachen Anhaltesignale der Polizei schien die Fahrerin nicht wahrzunehmen oder konsequent zu ignorieren. Der Wagen fuhr zunächst sehr weit mittig auf der Straße und schwenkte anschließend unvermittelt nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie den Skoda Fabia einer 34-jährigen Frau aus Oerlinghausen touchierte. Statt anzuhalten, fuhr die SLK-Fahrerin einfach weiter. Schlussendlich bog sie auf den Parkplatz einer Drogerie ein, wo sie gestoppt und von den Polizeibeamten kontrolliert werden konnte. Es handelte sich bei der Fahrerin um eine 80-jährige Frau aus Oerlinghausen.

Im Rahmen der Kontrolle und Unfallaufnahme ergaben sich erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit der Seniorin. Sie erkannte die Einsatzkräfte nicht als Polizeibeamte und gab an zwar einen Knall bemerkt zu haben, aber wisse nicht, wogegen sie geprallt sei. Kurios: Laut Angaben der älteren Frau sei das Fahrzeug hinter ihr für den Unfall verantwortlich, weil es so hell geblinkt und sie dadurch abgelenkt habe - dass es sich dabei um den Streifenwagen der Polizei handelte, war ihr scheinbar nicht bewusst.

Sie zeigte sich während der gesamten polizeilichen Maßnahme durchgehend unkooperativ und uneinsichtig. Der Führerschein der 80-Jährigen wurde daher vor Ort beschlagnahmt und ihr wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell