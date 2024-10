Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruch in KFZ-Werkstatt - Leichtkraftrad gestohlen.

Lippe (ots)

Eine KFZ-Werkstatt in der Schötmarschen Straße war am Donnerstagmorgen (03.10.2024) gegen 5.20 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Werkstatt und entwendeten aus dieser ein blaues Leichtkraftrad (Trail-Bike) im Wert von rund 9000 Euro. Für den Abtransport ihrer Beute vom Tatort wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an diesem Morgen rund um die KFZ-Werkstatt geben können, setzen sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

