POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Tasche aus Fach von Rollator geraubt.

In der Mauerstraße in Horn kam es am Donnerstagabend (03.10.2024) gegen 18.50 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 73-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg war zu Fuß mit seinem Rollator in der Straße unterwegs, als ihn zwei Unbekannte zunächst ansprachen und nach der Uhrzeit fragten. Als der Senior weiterging, griff einer der Männer nach der Tasche in einem Fach des Rollators. Der 73-Jährige versuchte die Tasche festzuhalten und stürzte dabei über den Rollator auf den Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Die unbekannten jungen Männer flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung "Am Wall"/Nordstraße. Sie wurden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schmale Statur, bekleidet mit einem dunklen Parka mit Kapuze. Einer habe einen Schnurbart gehabt, der andere trug eine graue Jogginghose. In der orangenen Tasche mit türkisem Muster befanden sich persönliche Dokumente, eine Geldbörse sowie Bargeld und ein Handy. Das Kriminalkommissariat 6 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise von Zeugen.

