POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Erneut massive Geschwindigkeitsverstöße festgestellt: 270 Fahrzeuge zu schnell.

Lippe (ots) - Auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide ereignete sich am Dienstagnachmittag (01.10.2024) in Höhe des Hachholzweges ein Auffahrunfall, in dessen Folge der Führerschein einer Frau sichergestellt wurde. Ein 36-Jähriger aus Lemgo war gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda Kodiaq auf der Bielefelder Straße in Richtung Detmold unterwegs. Als er in Höhe des Hachholzweges verkehrsbedingt anhielt, bemerkte dies ...

mehr