Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auffahrunfall mit Sachschaden.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide ereignete sich am Dienstagnachmittag (01.10.2024) in Höhe des Hachholzweges ein Auffahrunfall, in dessen Folge der Führerschein einer Frau sichergestellt wurde. Ein 36-Jähriger aus Lemgo war gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda Kodiaq auf der Bielefelder Straße in Richtung Detmold unterwegs. Als er in Höhe des Hachholzweges verkehrsbedingt anhielt, bemerkte dies eine Autofahrerin hinter ihm zu spät. Die 56-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Audi A5 Cabrio auf den Soda auf. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme gab es Hinweise darauf, dass die 56-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol hinter dem Steuer gesessen habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort schlug an, so dass die Frau mit zur Polizeiwache genommen wurde, um ihr dort eine Blutprobe abzunehmen. Der Führerschein der Detmolderin wurde sichergestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt sowie das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell