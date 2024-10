Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aus Einfahrt gefahren und Motorradfahrer übersehen.

Lippe (ots)

Auf der Sylbeckestraße kam es am Mittwochnachmittag (02.10.2024) gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer. Eine 22-Jährige aus Nieheim beabsichtigte mit ihrem BMW Mini One aus einer Einfahrt heraus auf die Sylbeckestraße in Richtung Lemgoer Straße zu fahren. Dabei übersah sie einen 17-Jährigen, der auf seinem Kleinkraftrad Beta in Richtung Siegfriedstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Lemgoer, der anschließend in ein Klinikum gebracht wurde. Am Krad und Mini entstand ein Sachschaden, der auf 10.500 Euro geschätzt wurde.

