POL-GF: Strafverfahren nach Verkehrskontrolle

Gifhorn (ots) - Am 24.08.2024 kam es in der Zeit zwischen 17:00 und 20:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Tiefgarage der Hemeplgalerie in der Gifhorner Innenstadt. Unbekannte beschädigten hierbei durch bloßen Vandalismus die Elektroverkabelung der Tiefgarage und entwendeten zudem angebrachte Schilder. Die Polizei sucht entsprechend Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr