Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn vom 06.-08.09.2024

Landkreis Gifhorn (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 20:00 Uhr bis Samstag, 01:00 Uhr, wurde eine Verkehrskontrolle in Brome, durchgeführt. Im Verlaufe dieser konnten über 40 Fahrzeuge kontrolliert werden. Bei 5 Personen wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt hatten, sogar zwei davon waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ordnungswidrigkeiten, sowie Strafverfahren wurden eingeleitet. Eine Person wies einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille auf. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet.

Samstag um 12:30Uhr wurde in Gifhorn ein 23jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Samstag, gegen 19:30Uhr fielen zwei männliche Personen in der Gifhorner Südstadt auf. Diese fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter. Beide waren so stark alkoholisiert, dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Auch ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ebenfalls am Samstag, gegen 20:30Uhr, wurde in Gifhorn ein 40jähriger Gifhorner einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab sich, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme folgte und ein Strafverfahren, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Um 23:30Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Neudorf-Platendorf ein Motorradfahrer auf. Dieser befuhr mit seinem Krad die Bahnhofstraße des Ortes. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,95 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

i.A. S. Richter, POK'in

