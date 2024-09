POL-GF: Vermisste Person aus Seniorenresidenz

Gifhorn (ots) - Am Freitag den 23.08.2024, um 17:23 Uhr, kam es auf der Mozart-Straße in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Radfahrer gegen einen am rechten Straßenrand geparkten PKW gefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Radfahrer kam hierbei von der Beethovenstraße und fuhr in der Mozartstraße weiter in Richtung Calberlaher Damm. Auf der Mozartstraße hatte er dann den ...

mehr