Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Fahrrad

Gifhorn (ots)

Am Freitag den 23.08.2024, um 17:23 Uhr, kam es auf der Mozart-Straße in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Radfahrer gegen einen am rechten Straßenrand geparkten PKW gefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Radfahrer kam hierbei von der Beethovenstraße und fuhr in der Mozartstraße weiter in Richtung Calberlaher Damm. Auf der Mozartstraße hatte er dann den geparkten PKW offenbar übersehen. Der Radfahrer selbst wird als Jugendlicher / Heranwachsender beschrieben, soll ein grün-gemustertes T-Shirt und auch einen schwarzen Beutel-Rucksack getragen haben. Bei seinem Rad soll es sich um ein rotes Damenrad mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger gehandelt haben. Nicht auszuschließen ist, dass der Radfahrer selbst nicht gemerkt hat, dass er am Pkw einen Schaden verursacht hat. Folglich werden nicht nur Zeugen, sondern auch der Radfahrer selbst gebeten, sich bei der hiesigen Polizei in Gifhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell