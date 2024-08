Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht!

Hankensbüttel (ots)

Am 22.08.2024, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des E-Centers Nowak in Hankensbüttel zu einem Verkehrsunfall. Die Geschädigte 61-Jährige Hankensbüttelerin stellte ihren schwarzen Skoda Superb auf dem besagten Parkplatz ab. Als sie etwa 45 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie an ihrer linken hinteren Fahrzeugseite einen Schaden mit hellen Farbanhaftungen fest, der vorher noch nicht existierte. Es werde Zeugen zum Unfall gesucht, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrenden geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Hankensbüttel unter der 05832 979340 oder der Polizei in Wittingen unter der 05831 25200

