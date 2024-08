POL-GF: Vorfahrtmissachtung bringt Kleinkraftradfahrer zu fall, Verursacher flüchtet

Gifhorn (ots) - Am 06.08.2024, 18.30 Uhr, parkte eine 49-jährige Gifhornerin ihren schwarzen Pkw VW Golf ordnungsgemäß in der Salzwedeler Straße, vor der Hausnummer 3. Am nächsten Morgen, gegen 08.00 Uhr wurde dann an ihrem Fahrzeug eine erhebliche Beschädigung im Heckbereich der Beifahrerseite festgestellt. Eine Nachbarin hatte an diesem Morgen, kurz vor 06.00 Uhr einen lauten Knall gehört und sah nur noch einen ...

