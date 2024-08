Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am 06.08.2024, 18.30 Uhr, parkte eine 49-jährige Gifhornerin ihren schwarzen Pkw VW Golf ordnungsgemäß in der Salzwedeler Straße, vor der Hausnummer 3. Am nächsten Morgen, gegen 08.00 Uhr wurde dann an ihrem Fahrzeug eine erhebliche Beschädigung im Heckbereich der Beifahrerseite festgestellt. Eine Nachbarin hatte an diesem Morgen, kurz vor 06.00 Uhr einen lauten Knall gehört und sah nur noch einen weißen Pkw (kleiner Transporter) wegfahren. Der Transporter fuhr in Richtung Tangermünder Straße/Spargelweg. Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Personen, die den Transporter gesehen haben und zu diesem sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0

