Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall zwischen Schmalspurschlepper und Omnibus

Wittingen (ots)

Am 19.08.2024, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Gemarkung Knesebeck während eines Überholvorgangs zu einem Unfall zwischen einem Omnibus und einem Schmalspurschlepper mit einem angehängten Mähwerk . Der 69-jährige Traktorfahrer aus dem Stadtgebiet Wittingen befuhr die Kreisstraße 29 von Transvaal kommend in Richtung Knesebeck und geriet aufgrund der Spurenlage in einer Linkskurve mit seinem Gespann auf die linke Fahrzeugseite, als dieser gerade von einem nachfolgenden Omnibus mit Anhänger überholt wurde, der von einem 56-jährigen Fahrschüler aus der Samtgemeinde Brome gefahren wurde. Dabei streifte der Bus trotz einer Vollbremsung noch mit der vorderen rechten Fahrzeugseite das Mähwerk, so dass der Traktor umstürzte und auf der Fahrbahn und im Seitenraum auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Traktorfahrer wurde dabei verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Gifhorn eingeliefert. Eingesetzt waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch der Notarzt aus Wittingen und die Freiwillige Feuerwehr Knesebeck. Am Traktor entstand Totalschaden und am Bus erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 40.000,00 Euro. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten und zur Bergung des Traktors war die Kreisstraße 29 bis 14.00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell