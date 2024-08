Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrerin geriet in Gegenverkehr und kollidiert mit Baum

B4 zwischen Mahrenholz und Großer Kain (ots)

Am späten Nachmittag des 15.08.2024 kam es auf der B4 zwischen dem Groß Oesinger OT Mahrenholz und der Kreuzung Goßer Kain zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 66-jährige Bad Bevenserin mit ihrem grauen Ford Tourneo die B4 in Fahrtrichtung Lüneburg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr lenkte. Daraufhin musste ein entgegenkommender Audifahrer ausweichen und lenkte ebenfalls in den Gegenverkehr. Da die 66-Jährige aber weiter in den Grünstreifen lenkte, konnte der Audifahrer wieder rechtzeitig auf seine Fahrspur zurücklenken und einen Zusammenstoß verhindern. Die Fordfahrerin dagegen fuhr noch einige Meter weiter über die angrenzende Grünfläche und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Aufprall war so stark, dass die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde sie schwerverletzt ins Klinikum Gifhorn verbracht. Zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Die B4 musste für 1,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Unterstützung erhielt die Polizei durch die Feuerwehren Sprakensehl, Hankensbüttel und Bokel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell