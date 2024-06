POL-HA: Raub in der Neumarktstraße - Täter schlagen auf Opfer ein

Hagen-Haspe (ots) - Am Dienstag (04.06.) kam es an einem Spielplatz am Ennepeufer in Hagen-Haspe gegen 17.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt, der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Ein 15-Jähriger aus Hagen lief mit seinem 14-jährigen Freund durch die Parkanlage "Zip" in Hagen-Haspe, als sie plötzlich von einem Mann ...

mehr