Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher nach Auseinandersetzung leicht verletzt - Täter flüchtet

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (04.06.) kam es an einem Spielplatz am Ennepeufer in Hagen-Haspe gegen 17.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt, der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Ein 15-Jähriger aus Hagen lief mit seinem 14-jährigen Freund durch die Parkanlage "Zip" in Hagen-Haspe, als sie plötzlich von einem Mann angepöbelt worden seien. Nach Aussage der Jugendlichen gegenüber der Polizei sei der Mann alkoholisiert gewesen. Sie haben daher nicht verstehen können, was dieser überhaupt von ihnen wolle. Daraufhin habe der Täter dem 15-Jährigen unvermittelt mit der Hand auf sein Ohr geschlagen und ihn anschließend angespuckt. Der Mann flüchtete in Richtung Voerder Straße. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und suchte nach dem Vorfall eine Polizeiwache auf. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Polizisten konnten bei einer Fahndung im Nahbereich einen Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung des Jugendlichen passte. Der 35-Jährige machte keine Angaben zum Sachverhalt und war stark alkoholisiert (1,8 Promille). Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und prüft, ob der Mann für die Tat verantwortlich ist. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell