POL-GF: Wochenendmeldung der Polizei Gifhorn

Polizei Gifhorn (ots)

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Gifhorn:

Am 24.08.2024 um 13:58 Uhr biegt die 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Gifhorner Raum mit ihrem VW Polo in Gifhorn von dem Wilscher Weg nach links auf die B188 in Richtung Wolfsburg ein. Mit im Fahrzeug befindet sich ein 7 Monate altes Säugling. Die 38-jährige Fahrzeugführerin ihres VW Tiguan fährt auf der B188 aus Richtung Wolfsburg und in Richtung Meinersen. Hier befindet sich mit im Fahrzeug ein 13-jähriges Kind. Es kommt in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem Tiguan und dem Polo. Die 27-jährige Fahrerin des Polos wird leichtverletzt durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Gifhorn verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wird die Bundesstraße in diesem Bereich komplett gesperrt. Die 27-jährige Polofahrerin wird mit ihrem Säugling mit einem Rettungswagen in das Klinikum Gifhorn gefahren. Es sind 12 Einsatzkräfte der freiwilligen örtlichen Feuerwehren mit vor Ort. Es entsteht eine Gesamtschadenshöhe von circa 45.000,00EUR. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Fahrzeug überschlägt sich zwischen Wahrenholz und Weißenberge:

Am 24.08.2024 um 19:35 Uhr befahren der 28-jährige Fahrzeugführer und der 36-jährige Beifahrer, beide aus dem LK Gifhorn, die Neulandstraße außerhalb von Wahrenholz in Fahrtrichtung Weißenberge. Unterwegs sind sie in einer blauen Audi 100 Limousine. Nach ersten Ermittlungen kommt der 28-Jährige beinahe nach links von der Fahrbahn ab, als der 36-jährige Beifahrer in das Lenkrad greift. In der Folge kommt der blaue Audi 100 rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kommt auf dem Dach liegend in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Vor dem Eintreffen der Polizei wurden die beiden Insassen bereits durch die freiwilligen örtlichen Feuerwehren geborgen. Es sind 20 Kräfte der Feuerwehren im Einsatz. Bei dem Fahrzeugführer ergibt ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,65 Promille. Bei dem Beifahrer 0,10 Promille. Beide Insassen werden verletzt dem Krankenhaus in Gifhorn zugeführt. Der Fahrzeugführer ist leichtverletzt und der Beifahrer schwer verletzt. Im Einsatz sind zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Der Audi 100 muss abgeschleppt werden. Es ist ein Gesamtschaden vor Ort von circa 8.500,00EUR entstanden. Die Fahrerlaubnis von dem 28-Jährigen wurde im Zuge der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, beschlagnahmt. Des Weiteren wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugführer könnte sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss strafbar gemacht haben.

Versuchte Bestechung nach einer Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis:

Am 23.08.2024 um 16:56 Uhr melden mehrere aufmerksame Zeugen einen schwarzen VW Lupo im LK Gifhorn, welcher den Kreuzungsbereich auf der B4 Abfahrt Vordorf versperrt. Die 46-jährige Insassin aus dem Kreis Gifhorn schläft auf dem Fahrersitz und macht nach dem Aufwachen einen stark verwirrten Eindruck. Die Zeugen rufen einen Rettungswagen und die Polizei. Als die Insassin davon Wind bekommt, fährt sie mit dem Lupo ein Stück vor und versucht wegzufahren. Einer der Zeugen verhindert geschickt ein Weiterfahren, indem er sein Fahrzeug vor den Lupo stellt. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten ergibt ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,07 Promille. Aufgrund der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird der Lupo-Fahrerin eine Blutprobe im Krankenhaus in Gifhorn entnommen. Auf dem Weg ins Klinikum versucht die Fahrzeugführerin die eingesetzten Beamten unter anderem mit 1.000,00EUR zu bestechen, damit diese den Vorfall vergessen. Des Weiteren ist die 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Insgesamt musst die Fahrzeugführerin mit den Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und versuchte Bestechung rechnen.

Orientierungsloser Pickup-Fahrer auf einem Acker unter dem Einfluss von Alkohol:

Am 25.08.2024 um 10:30 Uhr melden Zeugen im Nordkreis des Landkreises Gifhorn einen weißen VW Pickup, welcher von einem Feldweg auf einen Acker fährt und dort scheinbar orientierungslos seine Kreise dreht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten fährt der weiße Pickup, mit zwei Personen besetzt, den Beamten entgegen und wird einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,4 Promille. Aufgrund der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird dem Pickup-Fahrer eine Blutprobe im Krankenhaus in Gifhorn entnommen. Des Weiteren wurde die Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

