Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht!

Gifhorn (ots)

Am Montag den 19.08.2024, etwa 08:50 Uhr, ereignete sich in Gifhorn auf der Braunschweiger Straße Höhe Famila ein Verkehrsunfall, wobei die Verursacherin vom Unfallort flüchtete. Der 63-jährige geschädigte VW Golf Fahrer befuhr gerade den Linksabbiegerstreifen stadteinwärts, welcher auf den Famila Parkplatz führte, als er an der rotwerdenden Ampel anhalten musste. Die hinter ihm fahrende Unfallverursacherin fuhr daraufhin zügig rechts an ihm vorbei und geriet dabei links auf die Fahrspur des Golffahrers. In der Folge kollidierte sie mit dem Pkw des Geschädigten und beschädigte dieses. Anschließend setzte sie ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Schillerplatz fort und verschwand ohne ihre Daten zu hinterlassen. Zum Unfall werden nun Zeugen gesucht, welche Angaben zum Hergang, dem verursachenden Pkw und/oder der Fahrerin geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0 oder jede andere Dienststelle in ihrer Umgebung entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell