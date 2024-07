Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht nach Vorfall auf Sportgelände in der Rüstersieler Straße Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall auf dem Sportgelände in der Rüstersieler Straße, bei dem ein Mann von einer unbekannten Person körperlich angegriffen worden sein soll. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 55-jährigen Wilhelmshavener und seinen elfjährigen Sohn, die vor dem Vorfall an dem dortigen Vereinsheim Streicharbeiten durchführten. Der Wilhelmshavener gab gegenüber den Beamten an, dass ihm gegen 14:40 Uhr eine unbekannte Person auf dem Gelände aufgefallen sei. Er habe diese angesprochen, woraufhin der Mann weggegangen sei. Dabei sah der 55-Jährige, dass der Mann seinen Rucksack trug, den er zuvor in einem Pavillon abgelegt habe. Der Wilhelmshavener sei dem Mann hinterhergerannt und habe ihm den Rucksack entrissen, als dieser plötzlich ein Messer aus seiner Gürtelschlaufe gezogen und mehrfach in Richtung des Opfers gestochen habe. Nur durch Ausweichen habe der 55-Jährige Verletzungen an seinem Oberkörper verhindern können und erlitt leichte Verletzungen an seiner linken Schulter. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Nachfolgende Beschreibung liegt vor: - graue Haare - grauer Bart - ca. 50 Jahre alt - graue Kleidung (Mantel) Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell