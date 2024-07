POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen - 28-Jähriger versucht sich Kontrolle zu entziehen - Polizei leitet Verfahren ein

Varel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Scheibe eines in der Greifswalder Straße abgestellten PKW eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. "Auto-Einbrecher haben es in ...

