POL-WHV: Diebstahl aus PKW in der Greifswalder Straße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Diebstahl von zwei Fahrradcomputern Am Samstagvormittag, in der Tatzeit zwischen 09:45-10:45 Uhr, kam es zu zwei Diebstahlsdelikten von dem jeweiligen Fahrradtacho am Rathausplatz und in der Peterstraße in Wilhelmshaven. In der Tatzeit wurde zunächst am Rathausplatz bei einem abgestellten Fahrrad, der per Schraube gesicherte Fahrradcomputer, ...

