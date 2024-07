Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl am Bahngleis in Wilhelmshaven - Unbekannter stützt Frau, anschließend fehlt die Geldbörse samt Bargeld

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Wilhelmshavener Polizei Kenntnis von einem Diebstahl, der sich am 26.06.2024 gegen 15:30 Uhr auf dem Bahngleis des Bahnhofes in Wilhelmshaven ereignet haben soll. Die Geschädigte gab Donnerstagvormittag zu Protokoll, dass sie am 26.06.2024 in Begleitung einer Bekannten den Zug verlassen habe, als sie von einer männlichen Person in ein Gespräch verwickelt worden sei.

Der unbekannte Mann habe die 84-jährige Geschädigte auch kurzzeitig beim Gehen gestützt und sei anschließend in unbekannte Richtung weggegangen. Anschließend stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten fest.

Laut Zeugenaussage wird der Mann wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt - korpulent - ein schwarzes Shirt; Print: Marvel - dunkle Haare mit blauen Strähnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

