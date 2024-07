POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen in Zetel - Polizei leitet Verfahren gegen 41-Jährigen ein

Bockhorn (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Lange Straße in Bockhorn die Eingangstür eines Verbrauchermarktes mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven ...

