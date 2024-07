Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 05.07.24 - 07.07.2024

Wilhelmshaven (ots)

43jähriger verletzt Polizeibeamten

Bereits Donnerstagnacht musste die Polizei Jever einen 43jährigen zum Schutze der eigenen Person in Gewahrsam nehmen. Der Schortenser irrte stark alkoholisiert und orientierungslos auf einem Grundstück in Roffhausen umher. Als dieser am Folgetag aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde suchte er zeitnah einen nahegelegenen Verbrauchermarkt auf. Im Markt selber öffnete er die Verpackungen von Lebensmitteln und verzehrte diese vor Ort. Die Polizei wurde hinzugezogen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen. Ferner erhielt der nunmehr wiederum deutlich alkoholisierte, jedoch wegefähige Mann einen Platzverweis für die Örtlichkeit und die unmittelbare Umgebung. Im weiteren Verlauf des Morgens trat der Mann erneut in Erscheinung. Er missachtete in mehreren Fällen den gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis. Gegen 10:40 Uhr sollte dieser dann zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Diesem versuchte er sich durch Flucht zu entziehen. Bei der Flucht schlug er einem nacheilenden Polizeibeamten mit dem Unterarm ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Unter erheblicher Kraftanstrengung gelang es dem Beamten und seiner Kollegin, den Mann auf dem Boden zu fixieren, bis weitere Einsatzkräfte vor Ort erschienen. Im Anschluss wurde er erneut dem Polizeigewahrsam des PK Jever zugeführt. Auf Grund der deutlichen Alkoholisierung des Mannes wurde eine Blutentnahme angeordnet. Diese musste im Krankenhaus durchgeführt werden. Die Blutentnahme wurde durch eine erhöhte Polizeipräsenz begleitet. Nach der Ausnüchterung wurde der Mann am Nachmittag aus dem Polizeigewahrsam nach Hause entlassen.

Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus in Schortens. Unbekannte gelangten auf den hinteren Bereich des Autohauses und manipulierten an einem hochwertigen Ausstellungsfahrzeug. Durch die Manipulation entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 10000 Euro. Zur Entwendung des Fahrzeuges kam es nicht.

Verkehrsunfallflucht vor dem "Pferdestall" in Schortens Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich in der Straße "Alter Brauerweg" in Schortens, vor dem Jugendzentrum "Pferdestall", eine Verkehrsunfallflucht. Hier beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug drei am Fahrbahnrand abgestellte Mülltonnen und entfernte sich im Anschluss. Bislang sind die Eigentumsverhältnisse der Mülltonnen nicht geklärt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter den Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, wurden die Beamten des PK Jever auf einen Roller aufmerksam, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Hooksiel geführt wurde. Einer angedachten Kontrolle entzog sich der Rollerfahrer zunächst durch Flucht. Im späteren Verlauf des Abends konnte dieser jedoch durch die Beamten fußläufig angetroffen werden. Der 18jährige Hooksieler räumte ein, der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen zu sein. Es wird ermittelt, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis für den zuvor geführten Roller ist. Des Weiteren wird eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt und auch durch den jungen Mann eingeräumt. Daraufhin wird eine Blutentnahme angeordnet welche in einem umliegenden Krankenhaus durchgeführt wird. Den jungen Mann erwartet neben einem Strafverfahren auch ein empfindliches Bußgeld.

