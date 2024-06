Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unfall fordert vier Verletzte

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 13:40 Uhr fuhr eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Fiesta auf der L 280 von Bad Buchau in Richtung der Einmündung in die L 275. Dort wollte sie nach links abbiegen, übersah aber den aus Richtung Bad Schussenried heranfahrenden Mercedes-Benz Vito, der mit einer 7-köpfigen Familie besetzt war. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die 77-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mittels des Rettungsdienstes in eine umliegende Klinik transportiert. In dem Mercedes-Benz wurden ein 47 Jahre alter Mann, eine 44 Jahre alte Frau und ein 6 Jahre altes Mädchen leicht verletzt. Diese 3 Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und konnten gemeinsam mit den 12, 10, 8 und 1 Jahre alten Mitinsassen nach Hause entlassen werden. Sowohl der Ford Fiesta als auch der Mercedes-Benz wurden durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste abtransportiert werden mussten. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Neben der Polizei aus Riedlingen und Laupheim waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Bad Buchau im Einsatz. Zudem wurde die bei dem Unfall entlaufene 2-jährige Zwergschnauzerdame "Emmi" mittels einer Drohne gesucht, sie konnte bislang nicht wieder eingefangen werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 275 bis gegen 15:40 Uhr voll gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

