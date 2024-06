Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Jugendliche belästigt - In einer Gaststätte in Laichingen hat am Freitagabend ein betrunkener 36-Jähriger zwei Jugendliche unsittlich berührt und belästigt.

Ulm (ots)

Gegen 22:15 Uhr befanden sich ein 15-Jähriger und eine 16-Jährige anlässlich des EM Eröffnungsspiels in einer Gaststätte auf dem Marktplatz in Laichingen. Zunächst ging der 36-Jährige auf den 15-Jährigen zu, ergriff ihn an der Hüfte und zog ihn zu sich heran. Der Jugendliche drückte den Mann von sich, konnte jedoch nicht verhindern, von diesem auf die Wange geküsst zu werden. Danach ließ der Betrunkene von dem Jungen ab und ging auf die 16-Jährige zu. Dieser fasste er unvermittelt an die Brust. Das Mädchen entfernte sich von dem Mann und wurde in der Menge noch kurz von ihm verfolgt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 36-Jährigen fest. Dieser zeigte sich renitent und psychisch auffällig, weshalb er mit Handschließen gefesselt wurde. In einer Klinik wurden eine Blutentnahme sowie eine Haftfähigkeitsuntersuchung durchgeführt. Auf der Fahrt in die Klinik randalierte der Festgenommene im Streifenwagen und beleidigte die Polizisten in mehreren Sprachen als Rassisten. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird sich nun wegen sexueller Belästigung sowie Beleidigung zu verantworten haben.

