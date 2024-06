Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach a.d. Riß - Betrunken auf Abwegen - Völlig betrunken war in der Nacht auf Samstag eine 37-Jährige quer durch Biberach unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 01:00 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Volvo von der Ehinger Straße über den Marktplatz quer durch Biberach bis zur Wetterkreuzstraße. Während der Fahrt touchierte sie regelmäßig den Bordstein, kam auf die Gegenfahrbahn und in angrenzende Grünstreifen. Schlussendlich krachte sie in der Wetterkreuzstraße in ein geparktes Wohnmobil. Ein aufmerksamer Zeuge fuhr hinter der Frau und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Biberach stellten schnell den Grund für die Irrfahrt fest. Bei einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest brachte es die 37-Jährige auf über 2,4 Promille Atemalkohol. An ihrem Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Am geparkten Wohnmobil sind es etwa 500 Euro. Die völlig Verkehrsuntüchtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Damit aber nicht genug. Auf Grund ihres unkooperativen und aggressiven Verhaltens gegenüber den Polizisten wurde sie nach einer Haftfähigkeitsuntersuchung in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht gegen Rechnung in der Zelle verbringen.

+++++++++++++++++++ (1155901+1156058) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell