POL-UL: (GP) Gruibingen - Mit Motorrad auf Auto aufgefahren und schwer verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 17-Jähriger am Donnerstag bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 22 Uhr war ein 17-Jähriger mit seiner Aprilia auf der Landstraße 1213 (Boller Straße) von Gruibingen in Richtung Weilheim a.d. Teck unterwegs. Vor ihm fuhr eine 23-Jährige mit einem VW. Die Autofahrerin musste ihr Fahrzeug auf Höhe Rasthof verkehrsbedingt stark abbremsen. Das sah der Jugendliche wohl zu spät und krachte in das Heck des VW. Durch den heftigen Aufprall wurde der junge Fahrer von seinem Motorrad geschleudert. Er kam neben der Straße zum Liegen. Die Aprilia bohrte sich in das Heck des VW und blieb dort stecken. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in eine Klinik. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an dem total beschädigten Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro. An dem VW wird der Schaden auf rund 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++++1147852

