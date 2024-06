Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Möglichen Wohnungseinbrecher identifiziert

Kirchen (Sieg) (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf am Vormittag des 1. Juni im Stadtgebiet einen 20-jährigen aus der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) kontrollieren und identifizieren, welcher seit Anfang des Jahres vielfach im Stadtgebiet Kirchen in verdächtiger Weise an Wohnhäusern auffiel. Diesbezüglich erfolgten zahlreiche Meldungen und Anzeigen wegen Versuchter Wohnungseinbruchdiebstähle an die Kriminal- und die Polizeiinspektion Betzdorf. Nach einem Abgleich seines Erscheinungsbilds mit den vorliegenden Aufnahmen verschiedener privater Überwachungskameras, muss davon ausgegangen werden, dass der nun Angetroffene für die verdächtigten Aktivitäten der letzten Wochen und Monate verantwortlich ist.

Der junge Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, und nach einer Gefährderansprache entlassen.

