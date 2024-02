POL-DO: Unbelehrbare Raser auf dem Wall - Autos und Handys sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0183 Ein 80-jähriger Dortmunder ist am Sonntagmorgen (18. Februar) in Dortmund-Hombruch von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Seinen ersten Angaben zufolge war der 80-Jährige gegen 8.20 Uhr auf dem Gehweg der Egerstraße in Richtung Süden unterwegs. Dort kam ihm ein unbekannter Mann entgegen und griff ihn etwa in ...

