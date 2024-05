POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots) - Am 15.05.2024, in der Zeit zwischen 01:15 und 01:25 Uhr, brachen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Godesberger Allee in Bonn-Plittersdorf ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das Einschlagen einer Scheibe / einer Türe Zugang in den Verkaufsraum verschafft und dort nach den bisherigen Feststellungen ein Regal mit ...

mehr