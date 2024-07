Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 05.07.-07.07.2024

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von zwei Fahrradcomputern

Am Samstagvormittag, in der Tatzeit zwischen 09:45-10:45 Uhr, kam es zu zwei Diebstahlsdelikten von dem jeweiligen Fahrradtacho am Rathausplatz und in der Peterstraße in Wilhelmshaven. In der Tatzeit wurde zunächst am Rathausplatz bei einem abgestellten Fahrrad, der per Schraube gesicherte Fahrradcomputer, abgeschraubt und entwendet. Kurze Zeit später wurde mit der gleichen Tatbegehungsweise ein Fahrradcomputer auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Peterstraße entwendet.

Diebstahl aus Pkw

In der Tatzeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde in einen abgestellten Pkw in der Ulmenstraße eingebrochen. Aus dem Pkw wurden mehrere Elektronikartikel entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr / Missbrauch von Notrufen / Vortäuschen eines Kfz-Diebstahls

Am Samstagabend gegen 22:27 Uhr befuhr ein 29-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw die Werftstraße. In Höhe der Bahnhofstraße umfährt der Pkw-Führer den halbseitig beschrankten Bahnübergang (geschlossene Bahnschranken) und fährt auf einen entgegenkommenden Funkstreifenwagen der Polizei zu. Nur durch ein Ausweichmanöver durch den Fahrer des Funkstreifenwagens kann ein Zusammenstoß verhindert werden. Der 29-jährige Wilhelmshavener flüchtet zunächst mit seinem Pkw, stellt diesen kurze Zeit später auf einem Parkplatz ab und flüchtet weiter zu Fuß. Die Person kann aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt werden. Während der Flucht tätigt der Mann einen polizeilichen Notruf. In diesem gab er an, dass sein Pkw kurz zuvor entwendet wurde. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, stürzt eine 52-jährige Fahrradfahrerin alleinbeteiligt in der Gökerstraße. Ein dahinterfahrender 57-jähriger Fahrradfahrer erkennt die Situation zu spät und stürzt über das Fahrrad der 52-jährigen Fahrradfahrerin. Beide Personen werden mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Veranstaltung Wochenende an der Jade

Das diesjährige Volksfest "Wochenende an der Jade" nahm aus polizeilicher Sicht bis zum Berichtszeitpunkt einen friedlichen Verlauf. Es kam lediglich zu vereinzelten volksfesttypischen Delikten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell