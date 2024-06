Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Unfall

Lippetal (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße, in Höhe der Hausnummer 79. Eine 56-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Suzuki die Dolberger Straße in Richtung Lippborg. Aufgrund der mittels Verkehrszeichen angekündigten Fräskanten im Asphalt bremste die Hammerin ihren Pkw ab. Dies nahm ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm, der sich mit seinem Ford hinter dem Suzuki befand, nach eigenen Angaben zu spät wahr. Um ein Auffahren zu vermeiden, bremste er zunächst ab und lenkte seinen Ford in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er erst mit einem entgegenkommenden Lkw eines 47-jährigen Mannes aus Welver und im Anschluss noch mit dem zuvor vor ihm fahrenden Suzuki. Der Fordfahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dolberger Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell