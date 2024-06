Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Benninghausen/Eickelborn- Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Die Polizeiwache Lippstadt führte am 20. Juni, in der Zeit von 13 bis 21 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz in den Ortschaften Benninghausen und Eickelborn durch. Im Fokus des Einsatzes stand insbesondere die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger in den beiden Ortsteilen. Die eingesetzten Beamten zeigten Präsenz und führten zahlreiche Gespräche mit den Anwohnern. Darüber hinaus ahndeten die Polizeibeamten im Rahmen von Verkehrskontrollen insgesamt 20 Verkehrsverstöße, darunter 17 Geschwindigkeitsverstöße. Ein Fahrzeugführer fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine entsprechende Blutprobenentnahme wurde angeordnet sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Ein weiterer Pkw-Fahrer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Sein Pkw wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt. Eine verdächtige Person, die eine Machete mit sich führte, wurde von den Beamten überprüft. Bei der Person wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Sowohl die Machete als auch das Amphetamin wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Auch zukünftig wird die Polizei in den Ortsteilen Lippstadts Präsenz zeigen und Schwerpunkteinsätze durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell