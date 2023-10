Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Schafe ausgebüchst

Wormstedt (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 29.10.2023 wurde der Polizei in Apolda mitgeteilt, dass sich vier Schafe freilaufend, neben der Fahrbahn von Wormstedt in Richtung Eckolstedt bewegen. Der Besitzer wurde informiert und konnte die Schafe in kürzester Zeit wieder sicher auf die Koppel geleiten.

