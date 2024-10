Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 10-Jährige mit Silvesterknaller beworfen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Auf dem Spielplatz am Rathaus in der Straße "Am Drawen Hof" wurden am Samstagnachmittag (05.10.2024) gegen 14.45 Uhr zwei Jungen mit einem Silvesterknaller beworfen. Die beiden 10-Jährigen aus Lage wurden zunächst von zwei Jugendlichen angesprochen. Anschließend warf einer der Jugendlichen einen Silvesterknaller auf die Jungen, der einige Meter vor ihnen explodierte. Die Jungen entfernten sich danach mit ihren Fahrrädern. Verletzt wurde niemand. Die Tatverdächtigen sollen etwa 15 Jahre alt sein. Einer sei circa 1,65 m groß, habe dunkles, lockiges Haar und war mit einem blauen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Der andere sei etwa 1,60 m groß, habe kurze, dunkle Haare und trug eine weiße Hose und einen dunklen Pulli. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen wegen des Versuches einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

