Lörrach bis Weil am Rhein: Falschfahrer auf der Autobahn A 98 - Polizei sucht weitere Geschädigte

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 11.35 Uhr, war auf der Autobahn A 98, zwischen dem Streckenabschnitt Lörrach-Mitte bis Autobahndreieck Weil am Rhein, ein 91-jähriger Pkw-Fahrer auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs. Der 91-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte falsch auf die Autobahn A 98 in Richtung Weil am Rhein auf. An der Anschlussstelle Kandern habe er zunächst die Autobahn verlassen, aber nach einer spitzen Kehrtwendung sei dieser wieder falsch auf die Autobahn in Richtung Weil am Rhein aufgefahren. Am Autobahndreieck Weil am Rhein verließ er die Autobahn A 98 über den Auffahrtsast und gelangte durch eine spitze Kehrtwendung auf die Autobahn A 5, nun auf die "richtige" Richtungsfahrbahn. Im Bereich der Anschlussstelle Efringen-Kirchen konnte die Polizei den mit seinem Pkw auf dem Standstreifen stehenden 91-Jährigen feststellen und an einer Weiterfahrt hindern.

Durch die Falschfahrt auf der Autobahn A 98 kam es zu keinem Verkehrsunfall. Allerdings dürften eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmer durch die Fahrt des 91-Jährigen gefährdet worden sein. Verkehrsteilnehmer, welche womöglich durch den 91-Jährigen gefährdet wurden, mögen sich bitte bei der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, melden.

