Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auf regennasser Autobahn ins Schleudern gekommen - eine Leichtverletzte - Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 19.30 Uhr, kam eine 28-jährige Pkw-Fahrerin auf der regennassen Fahrbahn der Autobahn A 5 mit ihrem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke des Seitenstreifens. Die 28-Jährige befuhr auf der Autobahn A 5 die linke Fahrstreifen in Richtung Freiburg, als zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck Weil am Rhein, ein vor ihr fahrender Pkw bremsen musste. Die 28-Jährige habe ebenfalls gebremst und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel kam die 28-Jährige auf regennasser Fahrbahn, sowie vermutlich aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit ihrem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurde sie vor Ort erstversorgt. Am Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Dieser wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell