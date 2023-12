POL-GT: Waffen- und Versammlungsbehörde vom 27. bis 29. Dezember geschlossen

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Freitagvormittag (15.12., 09.40 Uhr) befuhr eine 86-jährige Fahrradfahrerin die Thaddäusstraße im Ortsteil Sürenheide in Richtung Waldstraße. Sie beabsichtigte nach rechts in die Glatzerstraße abzubiegen, als sie mit dem Rad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Die Verlerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Rückfragen bitte an: Polizei ...

