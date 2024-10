POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots) - In der Zeit zwischen 19.45 und 21.30 Uhr kam es am Freitagabend (04.10.2024) zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute. Wie genau die Täter ins Innere gelangten, ist noch unklar. Auch ob und was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich ...

