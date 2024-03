Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter entwenden Waren von LKW - hoher Schaden

Lehre (ots)

Lehre, In den Lohbalken

20.03.24, 18:00 Uhr bis 21.03.24, 05:30 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter die Ladung eines auf einem Parkplatz in der Straße In den Lohbalken in Lehre abgestellten LKWs.

Während der 45-jährige LKW-Fahrer, der sein Fahrzeug auf einem Parkplatz hinter einem Tankstellengebäude geparkt hatte, seine nächtliche Ruhepause in der Fahrerkabine verbrachte, machten sich unbekannte Täter an der Ladefläche zu schaffen. Sie entwendeten die Waren von insgesamt fünf Paletten und flüchteten daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht auf dem Tankstellengelände auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich mit Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351 5210 in Verbindung zu setzen.

