Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Drei Gleichen OT Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden, befuhr eine 25-jährige SUV-Fahrerin die L1045 aus Richtung Gotha in Richtung Günthersleben. In einer Linkskurve kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfährt einen Straßengraben und kollidiert schlussendlich mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin sowie ihre beiden Mitfahrer werden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachaschaden in Höhe von ca. 25000 Euro. (pp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell