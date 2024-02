POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Dieb und Betrüger?

Hamm (ots) - Aus polizeilicher Sicht verliefen die Feierlichkeiten am Marktplatz in der Hammer Innenstadt nach dem Rosenmontagsumzug friedlich. Die Polizei zeigte bis in die späten Abendstunden Präsenz. Lediglich zwei Strafanzeigen haben die Einsatzkräfte aufgenommen: Am frühen Nachmittag stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 28-jährigen Feiernden am ...

mehr