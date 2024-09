LPI-GTH: Kabel entwendet

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Morgen stellte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Silberblick" Beschädigungen an der Hintereingangstür fest. Unbekannte Täter versuchten sich demzufolge gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Als dies jedoch misslang, beendeten sie ihren Beutezug ohne Diebesgut. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl ein. Die genaue Tatzeit konnte bislang ...

